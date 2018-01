Real x Roma na Liga dos Campeões Real Madrid e Roma fazem, em Madri, o principal jogo de hoje da Copa dos Campeões da Europa. Para o Real, a maior preocupação é manter os 100% de aproveitamento na primeira fase, já que quem conseguir vencer os seis jogos desta fase embolsará nada menos que US$ 5,3 milhões. Para a Roma, a partida pode garantir passagem à próxima fase. A ESPN Internacional anuncia a transmissão às 16h45. A estréia do meia francês Zidane na competição pelo Real Madrid será a novidade no time espanhol. O jogador cumpriu quatro jogos de suspensão por uma expulsão ainda referente à edição passada, quando jogava pela Juventus. "Não estou contente com o meu desempenho. Pouco a pouco estou melhorando, mas sei que posso mais", disse Zidane. Leia mais no Jornal da Tarde