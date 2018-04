Rebaixado e temendo reação da torcida, Botafogo muda planos

O elenco do Botafogo, rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, já está no Rio. Diferente do que informava a assessoria de imprensa do clube, os jogadores viajaram de ônibus de São Paulo para o Rio e chegaram no começo da manhã desta segunda-feira ao Engenhão. De lá, cada atleta foi para a sua casa.

A informação inicial era de que o elenco viajaria de avião e chegaria ao Aeroporto Internacional do Galeão. Após a derrota para o Santos e a concretização do rebaixamento, porém, o clube preferiu despistar e viajar de ônibus sem avisar a imprensa. Tudo para fugir de possíveis protestos da torcida.

O novo presidente do clube, Carlos Eduardo Pereira, que assumiu na semana passada, deve conceder entrevista coletiva nesta segunda-feira. No site oficial, o clube pediu "desculpas a essa imensa e apaixonada torcida", dizendo que "foram muitos problemas, erros e derrotas", prometendo que em 2015 clube, torcida, diretoria vão "fazer essa estrela voltar a brilhar".

Ainda no domingo, em entrevista coletiva, o técnico Vagner Mancini lamentou a queda e o cenário que se desenhou impossibilitando que o elenco evitasse o rebaixamento. "Sabíamos que quatro desceriam e um deles é o Botafogo, infelizmente. Temos que aceitar. Não desenvolvemos o que teríamos que desenvolver. Foi um retrato do que foi desenhado ao longo do ano. Não caímos hoje. O clube teve uma série de problemas que todos expuseram. Temos que ser francos. Sabíamos que era difícil, mas em nenhum momento a equipe jogou a toalha. Lutamos, fomos bravos, mas não foi suficiente."