Rebaixado, Grêmio testa seus garotos Já rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, o Grêmio enfrenta o Santos, domingo à tarde em São José do Rio Preto (SP), com algumas novidades na equipe. O técnico Cláudio Duarte vai optar por alguns jovens, como o volante Bruno Coutinho, 18 anos, que já entrou no empate de 3 a 3 contra o Atlético-PR, domingo passado, em Erechim: "Vou jogar esta partida como se fosse a última e mostrar que tenho condições de estar aqui". Outro que ganhará nova chance é o lateral Douglas, 21 anos, afastado por Adílson Batista do grupo principal no início do ano, por indisciplina: "O importante é que agora estou recebendo nova chance e, mesmo que o time não esteja bem na tabela, não vou desperdiçar outra vez", comentou entusiasmado o jogador que, além de lateral, jogou algumas vezes como meia-esquerda, no ano passado. Além de Bruno e Douglas, o técnico Cláudio Duarte ainda terá Marcelinho, 17 e Cláudio Pitbull, 22 anos, para tentar complicar a vida do vice-líder da competição. Mesmo que em 43 jogos o time tenha somado apenas 39 pontos ganhos, com nove vitórias, 12 empates e 22 derrotas, o Duarte diz que não é impossível derrotar o Santos: "Estávamos perdendo do Atlético Paranaense por 3 a 0 e chegamos ao empate. A vontade e a disposição serão as mesmas", garantiu. George, com lesão muscular, fica fora. Lucianinho entra em seu lugar.