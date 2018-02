Rebaixado, Guarani foge de Campinas Com medo de protestos da torcida, o Guarani vai se despedir do Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio, fora da cidade, provavelmente no Estádio Limeirão, em Limeira, na próxima quarta-feira. O acordo entre os dois clubes já rebaixados para a Série B já tinha sido fechado há alguns dias e deve ser ratificado pela CBF nesta segunda-feira. A antecipação do jogo, que agora não vale mais nada, facilitaria também os clubes na dispensa dos jogadores para o período de férias. O time campineiro terminou a penúltima rodada na vice-lanterna, com apenas 46 pontos. O fato de deixar o Brinco de Ouro seria uma medida preventiva contra a torcida. No sábado à noite, após a derrota para o Paysandu, por 4 a 2, em Belém, que decretou o fim da agonia do time nesta temporada, um grupo de aproximadamente 20 torcedores atirou pedras na sede administrativa do clube conhecida como "Queijo" e revestida de vidros. A confusão só foi contida pela ação rápida de policiais. O alvo mesmo é a diretoria, taxada de incompetente não só pelos erros de planejamento cometidos nesta temporada, como também em anos anteriores. Desde junho de 1999 na presidência do clube, José Luiz Lourencetti acumulou fracassos. Em 2001, foi rebaixado no Campeonato Paulista, mas não disputou a Série A-2 por causa da criação da Liga Rio-São Paulo. No ano seguinte, nova decepção com a queda no Rio-São Paulo entre os paulistas. Desta vez o descenso será inevitável com o time sendo obrigado a disputar a Série B em 2005. Apesar dos insucessos, os dirigentes fazem planos, principalmente com a confirmação do aumento de receita por parte da transmissão da televisão. O clube deveria receber perto de R$ 11,2 milhões no próximo ano, mas este valor deve cair para R$ 8,4 milhões. É que o clube integra o Clube dos 13, mas como não é fundador recebe 75% do valor no primeiro ano e 50% no segundo ano desde que permanece na Série B. Festa dos rivais - Ainda no sábado, quase ao mesmo tempo dos protestos dos bugrinos no Brinco de Ouro, 800 metros dali um grupo bem maior, de quase 100 torcedores da Ponte Preta, ao lado do Majestoso, festejava o rebaixamento do rival com tiros de rojões , muito samba e uma churrascada regada a muita cerveja.