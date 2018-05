Rebaixado, Náutico tenta dar adeus digno à Série A

neste sábado, contra o Avaí, no Estádio dos Aflitos, em Recife, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Frustrado, o time tem como objetivo honrar a camisa do clube nesta despedida da Série A diante dos seus torcedores.

O Náutico ocupa a penúltima posição do Brasileirão, com 38 pontos, três atrás do Santo André, que ainda tem esperança de se livrar do descenso. O time pernambucano chega à rodada final da competição com apenas dez vitórias em 37 partidas disputadas, sendo que perdeu 19 jogos. Apenas o lanterna Sport foi superado mais vezes neste Brasileiro, com 20 derrotas ao total.

Sem o meia Juninho, que recebeu o terceiro amarelo, e o atacante Bruno Mineiro, punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o técnico Geninho também não contará com o meia Irênio e o atacante Anderson Lessa, ambos vetados pelo departamento médico.