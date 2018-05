Rebaixado, Sport tenta honrar nome contra o São Paulo

Antes de viajar para a capital paulista para o cumprimento do compromisso, porém, o presidente do clube pernambucano, Silvio Guimarães, lembrou aos jogadores que cada um deles tem o seu nome e o nome do Sport a zelar.

Por isso, o dirigente ressaltou que os jogadores têm a obrigação de lutar pela vitória até o último minuto do confronto com os são-paulinos, apesar de não brigar por mais nenhum objetivo na competição.

No duelo contra o São Paulo, o técnico Levi Gomes não poderá contar com o atacante Ciro. O jogador foi julgado nesta sexta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e acabou suspenso por duas partidas. Ele havia sido denunciado por jogada violenta (artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que causou a sua expulsão no jogo contra o Fluminense, pela 36.ª rodada do Brasileirão.

Já o lateral-direito Moacir, também expulso contra o time carioca, recebeu apenas um jogo de suspensão, já cumprido, e está liberado para enfrentar o São Paulo. Ele respondeu por ato de hostilidade (artigo 255) no julgamento realizado nesta sexta-feira.

Flamengo, Inter, Palmeiras e São Paulo brigam pelo título