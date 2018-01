Rebaixados, baianos jogam torneio local Enquanto oito equipes da Série B iniciam a segunda fase do campeonato, Bahia e Vitória, que não estão entre os classificados devido à incompetência dos seus cartolas, disputarão jogos com times regionais na Taça Estado. O Vitória enfrenta a Catuense, sábado que vem, às 15h, no Barradão. O Bahia joga contra o Ipitanga, no domingo, dia 25, também às 15h, na Fonte Nova. Uma semana depois da queda para a Série C, os dirigentes dos dois clubes ainda estão tentando descobrir como enfrentar quatro meses sem atividades profissionais e renovar o elenco. O Bahia dispensou 14 jogadores. Dill, artilheiro do time na temporada, com 17 gols, já acertou com o Brasiliense. A ?limpeza? vai permitir uma economia de R$ 1,5 milhão até dezembro em salários e encargos trabalhistas. O zagueiro Gabriel e o centroavante Viola, que estão contundidos, devem permanecer no clube até se recuperarem. Enquanto prepara as eleições da nova diretoria, o presidente interino, Petrônio Barradas, viajou nesta sexta para o Rio, para participar da reunião do Clube dos 13, que discutirá o projeto de lei para criar a loteria Timemania e a disputa da Série C no ano que vem. No Vitória, o presidente Paulo Carneiro saiu e deixou uma ?bomba-relógio?: parte do elenco foi negociado com o empresário Teodoro Constantim, sem que nem os jogadores soubessem. Precisando de dinheiro para pagar contas, Carneiro tomava emprestado do empresário dando como garantia parte dos direitos federativos de jogadores do clube. Com isso, os atacantes Gilmar e Hulk, os meias Xavier, Vinícius e Magnum, além do zagueiro Alex Silva, não pertenceriam mais ao Vitória. Os jogadores só tomaram conhecimento do fato agora, procurando clubes para se transferir. Vinícius está sendo contratado pelo Atlético-MG e Gilmar pelo Paraná. O artilheiro da Série B, Alecsandro, está tentando rescindir o contrato com o Vitória para jogar no Cruzeiro. Já o goleiro Felipe obteve o passe livre em primeira instância da Justiça baiana reclamando de atraso de salários e o não recolhimento de INSS e FGTS. Ele também deu queixa de Carneiro por racismo. Muitos conselheiros do Vitória estão recomendando auditoria na gestão de Carneiro, que comandou o clube por 16 anos. Pelo visto o resto do ano será de muita lavagem de ?roupa suja? nos dois principais clubes da Bahia.