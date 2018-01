Rebaixados duelam na Copa do Brasil Depois de ter sido preterido no Torneio Rio-São Paulo, em favor do São Caetano, o Botafogo de Ribeirão Preto, que lidera a Série A1 do Campeonato Paulista, com 13 pontos após cinco rodadas, estréia nesta quarta-feira na Copa do Brasil. O adversário será o Sport, às 20h30, no Estádio Santa Cruz. Ambos foram rebaixados no último Campeonato Brasileiro, mas o Botafogo, vice-campeão paulista de 2001, não pode perder por dois gols de diferença. Se isso ocorrer, será eliminado, sem o jogo de volta, em Recife. Como não pode contar com o atacante Chris (ex-Palmeiras) e o volante Wagner (ex-Santos), o técnico Nicanor de Carvalho manterá praticamente o mesmo time dos últimos cinco jogos. Apenas Alexandre Gaúcho (ex-Flamengo) desfalcou a equipe em dois jogos. No ano passado, o Botafogo venceu o Sport, em Recife, de virada, por 2 a 1, e decretou o rebaixamento antecipado do time pernambucano, que, por isso, deve encarar a partida como revanche. A equipe deve jogar com Wílson Júnior; Ceará, Índio, Augusto e Henrique; Lico, Alexandre Dorta, Cairo e Mateus; Nei Júnior e Alexandre Gaúcho.