Rebaixados estréiam na Série B Rebaixados no Brasileiro da Série A em 2003, Fortaleza e Bahia começam neste sábado a caminhada para retornar à elite do futebol nacional. Os times estréiam pela Série B com a idéia fixa de fazer uma boa campanha. O fato de seis clubes serem rebaixados não assusta os "grandes" da Segundona. Comandado pelo técnico Vadão, o Bahia recebe o São Raimundo na Fonte Nova, a partir das 16 horas. A seu favor, o time amazonense tem a campanha invicta que faz no Estadual. O Fortaleza conta com a chegada do técnico Hélio dos Anjos para motivar o elenco, que no último fim de semana perdeu o segundo turno do Campeonato Cearense para o Ceará. Na Série B, a estréia é contra o CRB, de Alagoas, que também mantém a base do Estadual. Outro time que já teve glórias na divisão principal do futebol e amarga a Segunda Divisão é o Sport, que também estréia neste sábado. O adversário é o Caxias, do Rio Grande do Sul, que contratou Juninho Fonseca, ex-Corinthians, para tentar uma boa campanha. No domingo, a partida entre América-RN e Anapolina, de Goiás, fecha a rodada inaugural do Campeonato Brasileiro da Série B. Confira os jogos: sábado - 16 horas - Sport x Caxias; Bahia x São Raimundo; Fortaleza x CRB. Domingo - 16 horas: América-RN x Anapolina.