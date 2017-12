Rebaixamento ainda assusta o Flamengo Apesar dos bons resultados nas últimas seis rodadas, com a reação no Campeonato Brasileiro, jogadores e comissão técnica do Flamengo constataram que a situação ainda é delicada na competição por causa dos pontos conquistados, no meio de semana, pelos adversários diretos na luta contra o rebaixamento - Coritiba, Atlético-MG, Paysandu, Figueirense e São Caetano. O Flamengo enfrenta o Paraná neste domingo, fora de casa, disposto a manter a invencibilidade sob o comando de Joel Santana ? são quatro vitórias e dois empates até agora. O técnico não se importa com tabus e desprezou o comentário de que o time carioca não vence o Paraná, em Curitiba, desde 1998. Na manhã desta sexta-feira, a equipe fez um treino tático na Gávea. Uma atividade leve e rápida. Era visível o desgaste físico do grupo, 48 horas depois da vitória sobre o Fortaleza. ?Estavam dispersivos, por causa de cansaço. Não adianta tentar fazer mais do que é possível?, disse Joel Santana.