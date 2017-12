Rebaixamento assusta 7 times no Brasileiro A cinco rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o rebaixamento amedronta sete equipes. Do 18º colocado para baixo - Juventude, Paysandu, Ponte Preta, Bahia, Fluminense, Fortaleza e Grêmio, pela ordem -, qualquer ponto é precioso: perder em casa, nem no pior pesadelo. A situação do lanterna Grêmio, com 37 pontos, é desesperadora. Se vencer tudo daqui em diante, o time gaúcho chega a 52 e se salva. De acordo com o matemático Tristão Garcia, professor da Universidade do Rio Grande do Sul, o porto seguro para os desesperados está em 51 pontos - "para não depender dos outros". Mas 50 podem também ajudar. O Grêmio faz neste sábado, em casa, contra o Paysandu o jogo dos desesperados. O time paraense, com 45, também está ameaçado, mas basta vencer as duas partidas que terá em casa para se ver livre da segunda divisão. Segundo Tristão, a situação do Bahia, na 21ª posição, com 43, curiosamente é mais complicada que a do Fluminense, 22º, também com 43. "O Bahia faz três jogos fora de casa e, durante o campeonato, é o único time que não venceu fora", justifica o matemático. Os cariocas, por sua vez, terão três confrontos em seu estádio. O primeiro é neste sábado, contra o Coritiba. O problema do Flu é que tem fora de casa os dois rivais mais difíceis da competição, Santos e Cruzeiro. Os mineiros, líderes, ainda atravessam o caminho do Paysandu e do Bahia. Os santistas vão domingo a Campinas enfrentar a Ponte, desesperada, e na penúltima rodada recebem o Grêmio. O único que pode se garantir já nesta rodada é o Juventude. Com 47, enfrenta domingo o Figueirense, em Santa Catarina. Se vencer - o Figueirense, com 53, não disputa mais nada -, o clube gaúcho chega aos 50 e, provavelmente, não poderá mais ser alcançado pelos dois últimos colocados na tabela.