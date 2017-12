Rebaixamento assusta o América-MG Embora sem chances de classificação na Sul-Minas, o América-MG precisa da vitória, nesta quinta-feira à noite, contra o Coritiba, na capital paranaense, para afastar de vez o risco de rebaixamento na próxima edição da competição. Com 12 pontos, o time vem de derrota por 4 a 3 para o Atlético, no clássico mineiro do fim de semana, e também busca a reabilitação. O técnico Jair Pereira não poderá contar com o zagueiro Célio Lúcio e o meia Vitor, suspensos. Os substitutos, definidos no treino de terça-feira, são o garoto Diguinho, na defesa, e o volante Fael. O goleiro Laílson, que no início da semana reclamou de dores na coxa direita, resultado de uma pancada sofrida no clássico, foi medicado e confirmado. Depois da partida, o América permanece na região Sul, onde enfrenta o Criciúma, domingo.