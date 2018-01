Rebaixamento começa a assustar Atlético-PR Mais do que treino, os jogadores do Atlético Paranaense procuraram conversar bastante antes do jogo desta quarta-feira, às 19 horas, contra o Internacional, na Arena da Baixada, em Curitiba. Na 18ª colocação, com 36 pontos, o time já começa a sentir o risco de entrar na zona de rebaixamento. ?Se os jogadores não se doarem mais, a equipe não consegue sair de onde está. Nosso time é igual aos outros que estão abaixo na tabela", constatou o técnico Mário Sérgio. Como sempre faz, o treinador não divulga a escalação com antecedência e às vezes traz novidades, como contra o Juventude quando escalou Juninho, Isaías e Michel. O que se sabe é que ele não poderá contar com o meia Adriano. O jogador cumpriu suspensão, mas sentiu uma contratura muscular na coxa direita. Ele pode ser substituído tanto por Jádson quanto por Ilan.