Rebaixamento já preocupa o Vasco A ameaça de rebaixamento deixou de ser uma vaga lembrança e virou realidade para o Vasco, que não vence há cinco jogos. Quando faltavam oito rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o técnico Joel Santana declarara estar a um passo do paraíso, já que o Vasco somava 50 pontos e, pelos cálculos do treinador, precisava apenas de uma vitória para acabar com o risco de ser rebaixado. Agora, a três partidas do fim do Brasileiro, o Vasco encolheu o passo. Obteve apenas um ponto - chegou a 51 -, restando-lhe conquistar mais dois. A tarefa até parece não ser difícil. Apenas parece. A tabela de jogos do Campeonato Brasileiro, porém, retrata o contrário. A equipe carioca terá como adversários o Corinthians, em São Paulo, o Atlético-PR, em São Januário, e o Santos, na Vila Belmiro - os dois últimos lutam pelo título. Joel Santana começou nesta segunda-feira a dar sinais de preocupação. Mas confia na qualidade do elenco vascaíno "para superar essa fase difícil". "Chegou a hora de vencer. Só a vitória interessa e vamos em busca dela", declarou o técnico do Vasco, que elegeu o lateral-direito Thiago Maciel como o melhor da equipe no empate com o Juventude, por 1 a 1, em São Januário. "Fico feliz. Estou trabalhando para conquistar meu espaço, mas não fiquei contente com o resultado. Quero provar que tenho qualidade e não cheguei aqui à toa", disse Thiago Maciel, irmão do volante Ygor e revelado nas categorias de base do clube.