Rebelde, Júnior está na mira de Leão Além de treinos táticos e técnicos, Leão tem um novo problema para resolver. Júnior reclamou muito da substituição na partida de sábado contra o Inter e despertou a ira do treinador. "Ele (Júnior) tem três coisas para fazer: dormir e repensar no que falou, esclarecer-se comigo e obedecer o treinador." As palavras deixam claro que a manutenção de Júnior no time titular depende não apenas do futebol que o lateral jogar, mas também da maneira que ele vai agir durante a semana. Leão comparou as reclamações de Júnior com as atitudes de outros jogadores. "Para mim, não foi surpresa o César Sampaio levar água para o Alê, quando a bola parou. Ele é um grande jogador e um grande homem. Também não foi surpresa o Diego Tardelli invadir o campo sem chuteiras para comemorar o gol do Grafite. Esse tipo de comportamento é o que eu desejo", disse. Leão criticou também o momento técnico vivido por Júnior. "Comigo, joga quem estiver melhor. E deixa o time quem está jogando mal. Ele tem uma grande técnica, mas não vai continuar no time apenas porque veio da Itália. Tem de mostrar futebol como os outros." Os elogios de Leão a Edcarlos mostram que o zagueiro está escalado para o lugar de Fabão, que está suspenso, para o jogo de domingo contra o Vitória. "Ele é novo e uma vez mais mostrou muita responsabilidade. Joga sério e por isso venceu Alex na luta para ser a primeira opção do time." Para Grafite, Leão foi mais generoso. "Ele já é um referencial para o nosso time", disse o treinador. O atacante retribuiu os elogios do chefe. "A confiança que o técnico me dá é muito importante. Ele não quer que eu seja apenas um jogador de área, mas sim que esteja na área no momento em que houver o cruzamento." E Grafite desmentiu até uma verdade absoluta que ronda a carreira de Leão. "Quando ele chegou, disseram que era uma pessoa autoritária. Mas ele não é nada disso. Está se mostrando um grande amigo. Ele falou que sou um referencial, mas não acredito nisso. Estou indo bem porque todo o time melhorou. Quando o coletivo funciona, o individual também brilha." O goleador continuava apostando no título: "Atlético-PR e Santos estão bem, mas podem tropeçar. Estamos na espreita. Se tivermos um pouco mais de tranqüilidade no terceiro lugar, fica mais fácil lutar pelo título. Se der outra vacilada, como aquela contra o Vasco (0 a 0, em São Januário), vai ficar difícil. Não podemos errar de novo e temos que fazer três pontos contra o Vitória. Quem sabe a gente ainda não passa pelo Santos?" Depois da rodada de ontem, Grafite deve estar rindo à toa. O Atlético Paranaense empatou com o Grêmio e a diferença entre as duas equipes, que era de seis pontos, caiu para apenas quatro. Além disso, a equipe está a apenas dois pontos do Santos, que não atua mais em seu campo. Agora, o São Paulo tem o Flamengo no Morumbi, e o Vitória e Goiás fora de casa.