Rebelo exige Teixeira no relatório O presidente da CPI da CBF/Nike, deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP), disse que não vai permitir a retirada do nome do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, do relatório final da comissão. "Retirar o doutor Ricardo Teixeira do relatório é como tirar o Cristo da Santa Ceia. Ou seja, ele é a principal personalidade do relatório. Ele foi a principal personalidade investigada pelo relatório, ao lado da entidade que preside. Portanto não há hipótese do senhor Ricardo Teixeira sair do relatório da comissão", garantiu o parlamentar, tentando resistir às pressões da ?bancada da bola?, que luta para livrar o presidente da CBF. Para Rebelo, a Confederação Brasileira de Futebol "montou uma manobra" para anunciar o nome de Luiz Felipe Scolari como técnico da seleção brasileira "justamente aqui em Brasília, pela primeira vez". Na avaliação do presidente da CPI, a escolha da data e do local para a confirmação do substituto de Emerson Leão foi uma tentativa de esvaziar o resultado da CPI, já que o relatório também estava programado para ser votado hoje, mas foi adiado para amanhã. "A demissão de Leão foi precipitada", avaliou Rebelo, que, acobertado pelo Regimento Interno da Câmara dos Deputados, encerrou a sessão para que os parlamentares fossem ao plenário participar da Ordem do Dia. Em outras vezes, quando era instalada a Ordem do Dia, Aldo Rebelo ignorava o regimento e prosseguia normalmente as audiências da CPI.