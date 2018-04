Rebelo prevê entrega da Arena Pantanal antes do prazo

"Tenho acompanhado, a cada visita, a evolução e todos os detalhes das obras de mobilidade urbana, das obras do aeroporto, da arena, do VLT e a minha avaliação é bastante otimista em relação à possibilidade da entrega dessas obras dentro do prazo. A mais importante delas, a da arena, tem possibilidade de antecipação do prazo acordado com os organizadores, que é dezembro de 2013", disse Rebelo.

Na última publicação em seu diário mensal no site da Fifa, o secretário-geral da entidade, Jérôme Valcke, garantiu que não serão tolerados mais atrasos para a Copa do Mundo. O dirigente apontou que problemas de prazo para a Copa das Confederações até seriam aceitáveis, mas que o Mundial é um evento muito maior e mais importante, o que exige a entrega dos estádios na data combinada.

De acordo com Rebelo e com o secretário extraordinário de Copa do Mato Grosso, Maurício Guimarães, a Arena Pantanal deve ficar pronta em outubro. "O ministro vem nos cobrando o cumprimento dos prazos, os compromissos assumidos com a Fifa e com o Brasil e fizemos a ele a demonstração do que estamos executando. Nós trabalhamos com a data de outubro de 2013 e o planejamento indica que vamos efetivamente concluir."

Rebelo ainda voltou a negar que a Arena Pantanal se tornará um "elefante branco" após a Copa, já que um estádio desta magnitude não parece ser rentável para um futebol de poucas expressão como o mato-grossense. "Todas as nossas arenas foram projetadas como multiuso. Não são apenas campos de futebol, mas áreas destinadas a interligar várias atividades, entre elas congressos, feiras, bares, restaurantes, espetáculos, lojas. A Arena Pantanal não tem por que ser colocada na condição de ''elefante branco'' a não ser que alguém demonstre isso."