Rebelo prevê rodada no fim de semana A décima rodada do Campeonato Brasileiro será disputada neste fim de semana. A previsão é do deputado deferal (PC doB) Aldo Rebelo, líder da Câmara. ?Isto (suspensão dos jogos do Brasileiro) não passa de chantagem, blefe, de pessoas que pensam estar acima da lei?, afirmou Rebelo, em entrevista à Rádio Jovem Pan, referindo-se a dirigentes da CBF e do Clube dos 13. Rebelo afirmou que a paralisação do campeonato é uma ?afronta não ao futebol, mas à sociedade brasileira?. ?O governo está pronto para fazer com que a lei seja cumprida?, disse, não descartando a possibilidade de intervenção nos clubes que apoiarem a paralisação. Na sexta-feira, dia 8, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o Estatuto do Torcedor, que prevê a melhoria na segurança, higiene e conforto na organização das partidas de futebol. Nesta terça-feira, a CBF e o Clube dos 13 anunciaram a paralisação do Campeonato Brasileiro, alegando não terem condições para cumprirem todos os itens da lei.