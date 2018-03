Rebelo quer CPI por mais 15 dias O presidente da CPI da CBF/Nike, deputado Aldo Rebelo (PC do B -SP) entrega nesta terça-feira ao presidente da Câmara, deputado Aécio Neves (PSDB-MG), requerimento para prorrogação dos trabalhos da comissão por mais 15 dias. Se o pedido for aprovado por Aécio Neves, no dia 5 de junho, o relator da CPI, deputado Silvio Torres (PSDB-SP), apresenta o relatório. Os dias 6 a 8 foram reservados para discussão do documento. Nos dias 11 e 12 a CPI realiza a votação final do relatório e no dia 13 de junho acontece a sessão final da CPI da CBF Nike.