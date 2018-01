Rebolo do Paulista começa no sábado A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu hoje, os dois grupos de seis equipes cada, que participarão, a partir do sábado de carnaval e não mais desta quarta-feira, da luta pela permanência na primeira divisão do Campeonato Paulista, o famoso "rebolo". Os critérios adotados pela entidade foram as colocações nas quais as equipes terminaram ao final da primeira fase. No Grupo 1 ficarão os times que encerraram a participação em posições pares: América (10.º), Portuguesa (12.º), Ituano (14.º), Mogi Mirim (16.º), Internacional de Limeira (18.º) e Marília (20.º). No Grupo 2, estão os times ímpares: Rio Branco (11.º), Paulista (13.º), Ponte Preta (15.º), União São João (17.º), Botafogo (19.º) e Juventus (21.º). Divulgou, também, os jogos. A primeira rodada acontece no sábado, às 16 horas, com as equipes do Grupo A atuando em casa. As partidas são: Portuguesa x Ponte Preta, no Canindé, América x Paulista, em São José do Rio Preto, Ituano x Rio Branco, em Itu, Internacional x União São João, em Limeira, Mogi Mirim x Botafogo, em Mogi-Mirim e Marília x Juventus, em Marília. Como a tabela é dirigida, com cada time fazendo uma partida em seus domínios e a outra na casa do adversário, América, Portuguesa e Ituano acabaram prejudicados. As equipes figuram entre as seis melhores campanhas dos times que foram para o rebolo - Rio Branco, Paulista e Ponte Preta são as outras mais bem colocadas - e terão de definir a última rodada da competição, como visitante. União São João, Botafogo e Juventus acabaram beneficiados. Serão seis rodadas, com os grupos se enfrentando, sendo rebaixado para a Segunda Divisão de 2004, o último colocado. O segundo pior fará, em dois jogos, uma repescagem contra o vice-campeão da Série A2.