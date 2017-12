Rebrov acha que goleada para a Espanha ajudou a Ucrânia O meia ucraniano Rebrov disse neste domingo que a goleada sofrida para a Espanha, por 4 a 0, na estréia da Copa, ajudou sua seleção. Isso porque fez com que os jogadores aprendessem com seus erros. "Estou convencido de que a derrota para a Espanha foi boa em alguns aspectos. O jogo nos deixou abatidos, mas também ansiosos para demonstrar que somos muito melhores do que fomos aquele dia. Além disso, está claro que aprendemos várias coisas sobre o que não deve ser feito numa partida", ressaltou o jogador do Dínamo de Kiev. "Acho, também, que tivemos sorte ao jogar a segunda partida contra a Arábia Saudita. Não sei o que aconteceu com eles, talvez tenham sofrido por levar um gol logo no início, mas me surpreendeu a facilidade que tivemos para vencê-los. Naquele dia, mostramos que podemos jogar um bom futebol", afirmou Rebrov. Por outro lado, o jogador admitiu que a equipe não foi bem no magro 1 a 0 sobre a Tunísia, que jogou parte da partida com um homem a menos. "Para ser sincero, nossa atuação contra a Tunísia foi decepcionante, mas sabíamos que devíamos conseguir pelo menos um ponto contra um adversário difícil, e acabamos levando três. Portanto, cumprimos nossa missão". A questão agora é saber se a "verdadeira" Ucrânia vai reaparecer nesta segunda-feira, para enfrentar a Suíça, pelas oitavas-de-final. Rebrov disse que, nesta fase, simplesmente, não há alternativa. "Acho que já não importa quem você enfrente; essa altura, todos os adversários são complicados", afirmou o jogador com mais partidas pela seleção (73).