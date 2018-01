Receita diz que 111 entidades desportivas aderiram ao Profut A Receita Federal informou nesta quarta-feira que 111 entidades desportivas apresentaram pedido de parcelamento de débitos dentro do Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro (Profut). O prazo para adesão ao programa acabou no dia 30 de novembro.