Receita do futebol com estádios em 2014 chega a R$ 693 milhões

Os clubes brasileiros estão enchendo as burras com o dinheiro arrecadado em seus estádios, nem todos, é verdade, mas quem tem boas arenas e times minimamente competentes. Amir Somogg, especialista em marketing e gestão esportiva, faz um trabalho levando em conta o balanço oficial das próprias associações. Ele contabiliza as receitas com sócio-torcedor, venda de ingressos e outras formas de exploração das arenas.

O pesquisa refere-se ao ano de 2014. Nesta temporada, de Copa do Mundo, os clubes brasileiros atingiram a receita de R$ 693 milhões, um aumento de 3% em relação ao ano anterior, cujo crescimento comparado a 2012 já fora de 34%. Estima-se que para 2015, esse número dispare com as rendas de Palmeiras e Corinthians no primeiro semestre e de Inter e Cruzeiro com a Libertadores da América.

Na média geral, o dinheiro da bilheteria caiu 12%, mas essa queda foi compensada pelo aumento do número de sócios-torcedores dos times: 29% em relação a 2013 (em 2013, as receitas com ingressos subiram 38% e com o sócio-torcedor, 28%).

NÚMEROS

Receitas

2012 - R$ 500 milhões

2013 - R$ 670 milhões

2014 - R$ 693 milhões

Bilheterias e outros ganhos

2012 - 61%

2013 - 63%

2014 - 53%

Sócio-torcedor

2012 - 39%

2013 - 37%

2014 - 47%

MAIORES RECEITAS COM ESTÁDIOS

Brasil - 2014

Cruzeiro - R$ 85,8 milhões

Inter - R$ 71,1

Flamengo - R$ 70,5

Grêmio - R$ 51,5

Atlético-MG - R$ 40,2

Palmeiras - R$ 34,2

Atlético-PR - 32,2

Botafogo - R$ 28,6

São Paulo - R$ 28,2

Coritiba - R$ 27,3

Santos - R$ 36,3

Bahia - R$ 15,3

Vasco - R$ 12,7

Fluminense - R$ 11,7

Corinthians R$ 10,9

Mundo - 2014

Manchester Unites - R$ 422 milhões

Arsenal - R$ 391

Barcelona - R$ 381

Real Madrid - R$ 371

Bayern de Munique - R$ 287

Chelsea - R$ 277

PSG - R$ 206

Liverpool - R$ 199

City - R$ 185

Dortmund - R$ 182