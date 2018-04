Receita do Rio-SP chega a R$ 75 mi O futebol paulista e carioca começará a temporada com festa no Maracanã para a Liga Rio-São Paulo e em Rio Preto para a abertura do novo Paulistão. Todos os torneios foram comercializados com emissoras de TV e a novidade será a presença da Record. Ontem, na Federação Paulista de Futebol, depois de uma reunião de dirigentes, o presidente do São Paulo, Paulo Amaral, falou de sua expectativa: ?Ninguém está conseguindo negociar jogadores para o Exterior. Mas um bom Rio-São Paulo poderá compensar?, disse. Com a venda de placas publicitárias e patrocínio, a Liga já aumentou de R$ 65 milhões para R$ 75 milhões o faturamento do torneio. A Rede Globo também comprou o Campeonato Paulista (incluindo o supercampeonato) por R$ 8 milhões. Leia mais no JT