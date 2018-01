Receita do São Paulo é muita conversa Problemas? Que problemas? Apesar da goleada sofrida contra o Paysandu, 5 a 2, ontem, e da inconstância da equipe neste ano, a diretoria são-paulina se esforça para passar a idéia de que tudo vai às mil maravilhas no clube. "Estão de marcação com o São Paulo. Criticam, criticam nosso time, mas você olha na tabela e vê que o Corinthians está pior que a gente. E ninguém fala mal deles!", reclamou o presidente do clube, Marcelo Portugal Gouvêa, que assistiu da capital paulista ao vexame (o dirigente prefere chamar de tropeço) da equipe. Na tabela, o Corinthians, com 6, aparece dois pontos atrás dos são-paulinos. Gouvêa acredita que a receita para se recuperar da derrota é a conversa. Oswaldo de Oliveira, garante, será mantido. "Amanhã, vou me reunir com a comissão técnica, como sempre fazemos. Se existirem problemas, vamos procurar resolvê-los da melhor forma. Tudo muito tranqüilo." Nada tranqüilo estava hoje o diretor de Futebol Carlos Augusto de Barros e Silva. Para ele, a última derrota tem um único culpado. Não quis dizer o nome, mas referia-se ao lateral-direito Gabriel, jogador que vem sendo criticado há algum tempo pela diretoria e que falhou nos três primeiros gols do Paysandu. Hoje em Belém, antes do embarque da delegação são-paulina, às 15 horas, também faltou tranqüilidade. Os jogadores e a comissão técnica não disfarçavam o clima de apreensão diante do que poderia acontecer após o desembarque na capital paulista, à noite. Talvez possuído por um mau pressentimento, Oswaldo de Oliveira passou toda a manhã trancado em seu quarto no Hilton Hotel. Os atletas que não enfrentaram o Paysandu saíram para um rápido treinamento no estádio do Remo, bem cedo, mas logo retornaram, evitando a imprensa. Os titulares fizeram um trabalho de fisioterapia no hotel. O silencio foi a palavra de ordem. O São Paulo, com Kaká e possivelmente Souza e Leonardo, volta a campo quarta-feira pela Copa do Brasil, contra o Figueirense.