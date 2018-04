Receita italiana confisca brincos de Maradona por dívida

A Polícia fiscal italiana e agentes da Receita Federal do país apreenderam nesta sexta-feira dois brincos de Diego Armando Maradona avaliados em 4 mil euros (cerca de R$ 10,5 mil), por dívidas do técnico da seleção argentina com o fisco.

Maradona está na Itália, em uma clínica de emagrecimento no norte do país.

De acordo com um comunicado da agência de arrecadação de impostos da Itália (Equitalia), a medida foi tomada como parte do processo de recuperação do dinheiro que o ex-jogador deve ao fisco italiano.

Segundo uma sentença do Supremo Tribunal do país, de fevereiro de 2005, e que foi lembrada pela imprensa local, a dívida passa de 35 milhões de euros (cerca de R$ 94 milhões).

A quantia é referente, segundo jornais do país, à falta de pagamento de imposto de renda durante a segunda metade da década de 1980, quando Maradona jogava no Napoli, e aumenta três mil euros por dia só de juros, segundo as publicações.

A Equitalia já anunciou neste ano que não deixará de cobrar Maradona sempre que ele for ao país.

Em 2005, por exemplo, confiscou parte dos 78,5 mil euros (cerca de R$ 210 mil) que ele recebeu por sua participação em um programa do canal de televisão RAI.

No ano seguinte, aproveitando outra visita do astro do futebol argentino à Itália, apreendeu um relógio Rolex avaliado em 11 mil euros (cerca de R$ 29,5 mil).

Embora a Equitalia não tenha confirmado a quantidade de dinheiro até agora recuperada, a imprensa garante que já é de mais de 50 mil euros (cerca de R$ 133,5 mil).