Receita mineira faz sucesso no Brasileiro Cruzeiro e Atlético lideram o Campeonato Brasileiro depois de cinco rodadas. O sucesso inesperado tem muito das administrações limpas e equilibradas implantadas nos dois clubes. Não gastaram fortunas na contratação de jogadores. Apostaram em técnicos de personalidade forte: Vanderlei Luxemburgo e Celso Roth. Luxemburgo montou um time jovem e insinuante, com apetite dobrado pelos gols. Roth aproveitou a base do ano passado: uma equipe compacta e firme. Leia mais no Jornal da Tarde