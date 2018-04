Recém chegado, Gil exalta concorrência por vaga na zaga do Corinthians

SÃO PAULO - Apresentado oficialmente nesta quarta-feira como novo reforço do Corinthians, o zagueiro Gil chegou ao clube sem causar alarde e com um discurso de elogios aos companheiros de posição. Assim, ele garantiu que não pensa em ser titular imediatamente e tem a intenção de conquistar aos poucos o seu espaço no time.

"Primeiramente chegar com calma, fazer trabalho com meus companheiros. Mais importante é estar no grupo, trabalhando, ter confiança para jogar e entrar aos poucos", afirmou Gil, que foi contratado pelo Corinthians junto ao Valenciennes, do futebol francês.

No novo clube, ele enfrentará forte concorrência de jogadores que estão em alta com o técnico Tite, como Paulo André e Chicão, que formaram a dupla de zaga titular na conquista do Mundial de Clubes, em dezembro, no Japão. Gil fez questão de elogiá-los.

"São excelentes jogadores, tive oportunidade de jogar contra. Não só eles como Wallace e Felipe, todos aqui fazem excelente trabalho, e eu chego para ajudar e para aprender também. O mais importante é estar aqui para ajudar o grupo", disse.

Gil custará 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 9,5 milhões) aos cofres corintianos. O zagueiro, de 25 anos, começou a carreira no Americano-RJ, onde jogou de 2004 a 2008. Depois, foi para o Atlético-GO, clube em que conquistou a Série C do Campeonato do Brasileiro de 2008. Ele ainda jogou dois anos no Cruzeiro antes de ser comprado pelo Valenciennes, em agosto de 2011.