Recém-chegado, Levir Culpi diz que só assistiu ao Atlético-MG

BELO HORIZONTE - Contratado quinta-feira como novo técnico do Atlético Mineiro, horas depois da demissão de Paulo Autuori, Levir Culpi ainda está perdido. Domingo, comandou a equipe titular mineira numa derrota para os reservas do Grêmio pela segunda rodada do Brasileirão. Mas ele mesmo admite que seu papel na partida foi quase nulo, uma vez que não conhece o elenco.

"Infelizmente as trocas dos técnicos no Brasil são dessa maneira. Vim assistir ao jogo, não tinha muito o que fazer. Fiquei trocando ideia com todo mundo do banco para saber de algumas situações de jogo que você desconhece", comentou o treinador.

O problema é que, já quinta-feira o Atlético tem jogo chave na temporada, contra Atlético Nacional, da Colômbia, no Independência. Uma vitória por dois gols de diferença é mandatória para que a equipe avance na Libertadores. "Aos poucos a gente pega a situação", disse Levir, para rapidamente se corrigir. "Aos poucos não. Pode ser rapidamente, já na quinta-feira."

Para o confronto diante dos colombianos, o treinador pede que a torcida ajude. "Tem muita coisa pra fazer, mas o principal que posso dizer para os torcedores é que acho que precisamos agora da torcida e os jogadores precisam mostrar atitude. E aí teremos a torcida conosco. Precisamos reviver essa situação de Libertadores que tanto embalou o time no ano passado. Espero que se repita dessa vez. Quinta-feira vamos começar."