Recém-chegados, Tréllez e Nenê fazem primeiro treino no São Paulo

O meia Nenê e o atacante Tréllez, recém-contratados pelo São Paulo, participaram nesta terça-feira do primeiro treino no CT da Barra Funda. Eles fizeram trabalhos técnicos com atletas que não devem atuar nesta quarta no duelo contra o Madureira, pela 1ª fase da Copa do Brasil.

Com portões fechados, o técnico Dorival Junior fez os últimos ajustes no time que vai enfrentar os cariocas no Estádio do Café, em Londrina, no Paraná. Além de um treino coletivo em campo reduzido, o time treinou cobranças de bolas paradas, antes de complementar o trabalho com exercícios regenerativos.

Sem Petros, suspenso de dois jogos de competições da CBF por causa da expulsão na última rodada do Brasileirão do ano passado, Dorival deve acionar Araruna, que já treinou no lugar do titular em treino aberto à imprensa na última segunda.

A escalação para o duelo eliminatório contra os cariocas deve ser: Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Anderson Martins e Edimar; Jucilei, Araruna e Shaylon; Marcos Guilherme, Brenner e Diego Souza.