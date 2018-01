Meia Ederson se destaca em jogo-treino do Flamengo

Voltando da folga após o empate contra o Santos, no domingo, o Flamengo promoveu nesta terça-feira duas atividades: os 11 titulares da última partida fizeram apenas exercícios físicos na academia do Ninho do Urubu, enquanto os demais participaram de um jogo-treino contra o clube carioca Tigres, também no centro de treinamento rubro-negro.

O Flamengo venceu por 3 a 0 e o destaque foi Ederson, meio-campista recém-contratado da equipe italiana da Lazio. O novo camisa 10 da Gávea abriu o placar aos 3 minutos. Embora deva jogar no meio-campo, Ederson atuou mais à frente, como centroavante, e mostrou que também pode atuar nesta função.

O dia também foi de despedidas no clube rubro-negro. O zagueiro Bressan, que pertence ao Grêmio e estava emprestado até o fim do ano, mas decidiu atender a um pedido da equipe gaúcha e retornar agora, despediu-se dos ex-companheiros. Nesta quarta-feira ele chega a Porto Alegre e já deve se apresentar à equipe gaúcha.

Nesta terça ficou definido que o Flamengo vai enfrentar justamente o maior rival, o Vasco, na próxima fase da Copa do Brasil. Os jogos serão em 19 ou 20 e 26 ou 27 de agosto. Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso do Flamengo será contra a Ponte Preta, domingo, às 16 horas, no Moisés Lucarelli, em Campinas.