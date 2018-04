Recém-contratado, Maldonado começa a treinar com elenco do Corinthians

SÃO PAULO - Um dia depois da eliminação nas oitavas de final da Libertadores, diante do Boca Juniors no Pacaembu lotado, o Corinthians voltou a treinar na tarde desta quinta-feira com uma novidade. Recém-contratado, o volante chileno Maldonado começou a trabalhar com o elenco corintiano, participando da atividade junto com os reservas no campo do CT do Parque Ecológico - os titulares ficaram só fazendo recuperação na academia, após o esforço da noite anterior.

Atualmente com 33 anos, Maldonado estava sem clube desde que acabou seu contrato com o Flamengo em dezembro. Desde janeiro, ele vinha utilizando o CT do Corinthians para manter a forma física. Agora, porém, assinou vínculo até o final deste ano para suprir uma carência do elenco corintiano: a reserva do volante Ralf - Guilherme Andrade, que vinha sendo opção para a posição, sofreu contusão e não tem nem previsão para voltar aos treinamentos.

Maldonado foi jogador do Flamengo entre 2009 e 2012, mas sofreu com constantes lesões no joelho. Somente na temporada passada, foi operado duas vezes, ficando afastado dos gramados de fevereiro até o fim do ano. Antes disso, ele começou a carreira no Colo Colo, do Chile, e também teve passagens por São Paulo, Cruzeiro, Santos e Fenerbahçe (Turquia). O volante foi convocado 44 vezes para a seleção chilena, pela qual marcou um único gol.

Enquanto Maldonado começou a trabalhar como jogador do Corinthians - deve ser apresentado oficialmente nesta sexta-feira -, o treino também contou com a presença do presidente do clube, Mário Gobbi. Ele foi ao CT do Parque Ecológico para dar apoio moral ao elenco após a eliminação da noite anterior. Conversou com alguns jogadores, como o atacante Emerson, e tentou passar confiança antes da final do Paulistão, domingo, contra o Santos.