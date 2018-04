Recém-contratado, Matheus Galdezani é relacionado e pode estrear pelo Atlético-MG

O Atlético-MG está reforçado para buscar os seus primeiros pontos no Campeonato Brasileiro neste domingo, na segunda rodada, diante do Vitória, no Independência, em Belo Horizonte. Iago Maidana, Fábio Santos e Adilson voltaram aos treinos e foram relacionados pelo técnico Thiago Larghi, assim como o volante Matheus Galdezani, recém-chegado ao clube mineiro.

Galdezani, que foi contratado do Coritiba por empréstimo até o final do ano, marcou presença no treino da sexta-feira com o restante do elenco. Ele já foi apresentado e, como teve seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, está regularizado e pode estrear com a camisa atleticana.

Fábio Santos e Adilson voltarão ao time titular. O lateral fez exames e foi liberado para jogar após o forte choque de cabeça em lance com Thiago Galhardo, contra o Vasco, no último domingo. O volante, por sua vez, está recuperado de um problema no tornozelo direito, sofrido na derrota por 1 a 0 para o San Lorenzo, da Argentina, pela Copa Sul-Americana.

O zagueiro Iago Maidana vem de quase um mês de inatividade. Ele foi afastado pelo clube no final de março após usar uma substância proibida pela Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês) para tratar uma inflamação no ouvido e, por isso, não joga desde então.

Veja os relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Victor, Cleiton e Michael;

Laterais: Patric, Samuel Xavier e Fábio Santos;

Zagueiros: Gabriel, Bremer, Matheus Mancini e Maidana;

Meias: Arouca, Adilson, Yago, Elias, Matheus Galdezani, Gustavo Blanco e Tomás Andrade;

Atacantes: Erik, Otero, Luan, Róger Guedes, Alerrandro e Ricardo Oliveira.