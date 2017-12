Recepção a Tevez surpreende argentinos Quando, há exatamente um ano, o astro do Boca Juniors, Carlos Tevez, anunciou que havia decidido partir para o Brasil porque na Argentina "os ídolos não são bem tratados", nem ele - e muito menos os torcedores argentinos - imaginavam que teria tratamento VIP entre os brasileiros. Os elogios destinados a "El Apache" (O Apache, apelido de Tevez em alusão ao bairro onde se criou, o "Fuerte Apache") pela mídia de São Paulo são comentados pelos jornais locais, que a princípio consideravam que o jogador seria rispidamente tratado no Brasil pelo fato de ser argentino. Os analistas esportivos também ficaram surpresos com a guinada de opinião sobre Tevez de um dos mais famosos torcedores do Corinthians, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente, que no início considerava que "Carlitos" seria "um jogador a mais", mudou de idéia, e dando a mão à palmatória, confessou: "Tevez é fenomenal!". A confissão foi feita por Lula ao ex-presidente provisório da Argentina, Eduardo Duhalde, atual presidente da Comissão de Representantes Permanentes do Mercosul. Duhalde, que é torcedor fanático do pequeno Banfield, e nunca se interessou muito por Tevez, comentou surpreso sobre o encontro com Lula: "No começo Lula não estava de acordo com a contratação de Tevez, mas agora diz que é um grande jogador...ele disse que Tevez anda muito bem e que corre todo o tempo". Os colunistas de fofocas também estão surpresos com a placidez do comportamento de Tevez no Brasil. O jogador, nos tempos que residia na Argentina, envolvia-se com relativa freqüência em escândalos amorosos com curvilíneas vedetes do Teatro de Revista (um gênero de sucesso na Argentina) e rusgas com os fotógrafos. Quando Tevez fez as malas para mudar-se à São Paulo, os colunistas foram impiedosos, especulando com qual modelo brasileira "El Apache" causaria alvoroço. Além disso, profetizaram que o Corinthians estava envolvendo-se em problemas por contratar um jogador de comportamento irascível. Quase um ano depois, os colunistas estão tendo que morder suas próprias línguas, ao ver o sucesso de "Carlitos" no território brasileiro. Na Argentina, Tevez era constante alvo de comentários sarcásticos referentes a sua forma lacônica de expressar-se. Suas feições - consideradas pouco agraciadas pelos colunistas de fofocas portenhos - também eram motivos de piadas que irritavam o jovem jogador.