Recepção deixa Cicinho entusiasmado O lateral-direito Cicinho disse estar entusiasmado com a idéia de jogar no Real Madrid. Hoje, logo depois de realizar exames médicos, confessou que poucas vezes na vida experimentou uma sensação como a que anteced sua apresentação oficial. ?É uma sensação diferente de todas as que eu já senti?, disse o ex-são-paulino. Cicinho foi submetida a uma exaustiva bateria de exames, poucas horas após sua chegada à Espanha. O jogador desembarcou no início da manhã no aeroporto internacional de Barajas, em Madri e foi levado a uma clínica logo em seguida. Respponsável pelos testes, o médico Alfonso del Corral assegurou que o estado clínico do brasileiro ?é perfeito". "Cicinho é um jogador jovem e forte, parecido com Roberto Carlos. É veloz e nunca sofreu uma lesão importante", completou. Cicinho, de 25 anos será apresentado nesta quinta-feira à tarde no estádio Santiago Bernabéu e, logo depois, fará exercícios ao lado de seus novos companheiros de equipe sob comando do técnico Juan Ramón López Caro.