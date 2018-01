Recepção fria na chegada do Real Os torcedores do Real Madrid deram uma bela esnobada na conquista do Mundial Interclubes. A cidade não parou, nesta quarta-feira, na chegada da delegação, não houve as tradicionais comemorações na Praça de Cibeles, centro da cidade, nem aglomeração no estádio Santiago Bernabéu. As manifestações se resumiram à euforia de pouco mais de 500 pessoas que foram ao aeroporto de Barajas esperar seus ídolos. A chegada foi tranqüila, sem tumultos. Os jogadores, cansados, se limitaram a acenar para o público e a distribuir poucos autógrafos. O capitão Fernando Hierro desceu do avião com a taça nas mãos e o ônibus oficial do clube foi seguido, até a sede, por uma carreata. "Agradecemos o carinho dos fãs", comentou, diplomaticamente, o diretor de futebol Jorge Valdano. "Isso nos alegra e nos motiva ainda mais, mas temos de pensar agora em nossos compromissos no campeonato e na Liga dos Campeões", emendou o cartola. Dessa forma, Valdano deu o tom em torno das metas que o time estabeleceu para a temporada de 2002-03. A diretoria considera ponto de honra a conquista pelo menos do título doméstico, para compensar a frustração do torneio anterior - o do centenário -, em que o time foi irregular nas rodadas finais até ser superado pelo Valencia.