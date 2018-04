Recife e Salvador também sofrem com troca de ingresso para a Copa das Confederações

SALVADOR - Assim como o Rio, o principal centro de retirada de ingressos para a Copa das Confederações, os torcedores também sofreram para obter suas entradas nesta quarta-feira nas cidades de Recife e Salvador, duas das seis sedes do torneio, que será realizado no Brasil entre os dias 15 e 30 de junho.

O primeiro dia de retirada dos ingressos para a Copa das Confederações em Salvador foi marcado pela demora nas filas - culpa, segundo os organizadores da Central de Ingressos na cidade, de momentos de lentidão do sistema e da ansiedade dos torcedores.

Antes de a entrega dos tíquetes começar, às 10 horas, a fila para a retirada dos ingressos já estava grande, no estacionamento do Shopping Iguatemi, onde foi montada a estrutura da central. Por volta do meio-dia, a demora para a retirada chegava a uma hora, mas não foram registrados tumultos.

Estava agendada para esta quarta a retirada de 1,6 mil ingressos, mas muitos torcedores não contiveram a ansiedade. "Agendei para amanhã, mas tive um tempo livre agora e resolvi aproveitar", contou o estudante Antonio Caio Castro, de 20 anos, que comprou entrada para a partida entre Brasil e Itália, no dia 22. "Queria garantir logo, ver como é."

A grande procura pelos tíquetes no período da manhã, porém, não se repetiu à tarde. A fila ficou menor e a demora para o atendimento não chegava a 20 minutos, por volta das 15 horas.

Já na capital de Pernambuco, muita gente, poucos atendentes, desorganização e muita reclamação marcaram o primeiro dia de entrega de ingressos para os jogos da Copa das Confederações no Shopping Center Recife. Desavisadas, muitas pessoas se dirigiram ao local para pegar o ingresso sem ter feito agendamento pela internet e não foram atendidas. A reação foi de indignação.

Só quem havia agendado antecipadamente recebeu os ingressos e, mesmo assim, depois de muita espera. Quem não agendou, garantia que os e-mails recebidos pela Fifa davam a entender que seriam atendidos os que não tivessem agendamento prévio, embora tivesse de enfrentar mais tempo de espera.

Uma enorme fila, que se formou desde a abertura do Centro de Ingressos da Fifa, se manteve até o final da tarde. O administrador Wilson Silva só deixou de enfrentar demora e frustração porque um amigo que vivenciou a confusão lhe avisou em tempo. "Não havia agendado, mas acreditava que seria atendido", disse ele, que conseguiu agendamento para o dia 13 de junho, três dias antes do primeiro jogo. "Acho que não vai ser possível ficar perto do meu grupo de amigos", lamentou.