Recife ganha força como provável sede para a Copa de 2014 O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, está visitando estados do Nordeste para conversar com os governadores sobre o projeto da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Concorrendo com a Colômbia, a candidatura brasileira tem grandes chances de ser a eleita da Fifa no final deste ano. Por isso mesmo, Ricardo Teixeira já trabalha para escolher as prováveis cidades-sede da Copa, caso o Brasil seja mesmo o escolhido pela Fifa. Ele teve encontros com governantes do Rio, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Acre. Agora, visita alguns estados do Nordeste: na terça, esteve no Ceará; nesta quarta, foi a Pernambuco e Paraíba; e na quinta, vai para a Bahia. Teixeira parece ter ficado bastante impressionado após o encontro desta quarta-feira com o governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Segundo o site da CBF, o dirigente recebeu um "dossiê com informações técnicas, abrangendo aspectos como segurança, infra-estrutura e rede hoteleira, que credenciam desde já Recife como uma forte candidata a ser uma das sedes caso a candidatura do Brasil em 2014 seja bem-sucedida." O presidente da entidade avisou, no entanto, que a escolha das cidades-sede de uma Copa dependem do aval e dos critérios estabelecidos pela Fifa. "Mas é inegável que o governo de Pernambuco mostrou competência, e já tem um projeto bem definido para ser uma das sedes em 2014", afirmou Ricardo Teixeira.