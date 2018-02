Recife recebe os dois jogos da Série B Recife recebe neste sábado os dois jogos da segunda rodada do quadrangular final da Série B do Brasileiro. Náutico e Portuguesa se enfrentam no Estádio dos Aflitos, enquanto Santa Cruz e Grêmio jogam no Arruda - ambos às 16 horas (horário de Brasília). Jogando em casa, os dois clubes pernambucanos buscam seus primeiros pontos no quadrangular final. Afinal, na rodada de abertura, a Portuguesa ganhou do Santa Cruz por 4 a 1 e o Grêmio derrotou o Náutico por 1 a 0. Assim, paulistas e gaúchos lideram a disputa por duas vagas na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E a torcida pernambucana promete apoiar seus dois times na rodada deste sábado, lotando os estádios do Recife. A expectativa é de 20 mil pessoas no jogo dos Aflitos e de cerca de 50 mil no Arruda. Por isso mesmo, a polícia local está atenta. O confronto que mais preocupa a polícia é o do Arruda, por causa do grande público esperado e também pelo clima de rivalidade que se criou entre Grêmio e Santa Cruz. O tenente-coronel do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Pernambuco, Luiz Meira, responsável pelo policiamento dos dois jogos, revelou que devem ser utilizados cerca de 600 agentes nos dois estádios, inclusive com esquema especial de trânsito. Além disso, as delegações de Grêmio e Portuguesa contarão com a proteção de viaturas e batedores. "Há vários anos não temos nenhum torcedor morto por violência durante as partidas disputadas no Recife?, lembrou o tenente-coronel Luiz Meira.