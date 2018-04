Reclamações de Felipe preocupam o Fla O técnico do Flamengo, Ricardo Gomes, está preocupado com as constantes reclamações do meia Felipe contra a arbitragem. A cena se repete a cada partida do Flamengo no Campeonato Brasileiro: Felipe recebe sucessivas faltas e protesta com veemência. O treinador disse entender os motivos da irritação do craque, que já lhe custou seis cartões amarelos neste Nacional - o último ocorreu na goleada sobre o Goiás, por 4 a 0, domingo, em Volta Redonda. Por isso, ele ficará fora do confronto contra o Atlético-PR, domingo, na Arena da Baixada. É a terceira vez que o meia vai desfalcar o time rubro-negro por causa de suspensão - foi punido também com um cartão vermelho na partida contra o Coritiba. O treinador vai pedir mais tranqüilidade a Felipe. Seleção - O zagueiro Júnior Baiano tem motivos para festejar. Renegado por Abel Braga, o atleta conta com a confiança de Ricardo Gomes e está atuando bem. Por ora, parou de enfeitar e perder a posse de bola facilmente. Tem sido muito elogiado na Gávea. Nesta segunda-feira, ele declarou que ainda espera ser convocado para a seleção brasileira. "Estou fazendo por onde e é o sonho de qualquer jogador", afirmou Júnior Baiano.