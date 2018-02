Recluso em hotel, Romário silencia Hospedado no paradisíaco Costão do Santinho Resort e SPA, um luxuoso complexo hoteleiro situado de frente para a praia do Santinho, na região norte da Ilha de Santa Catarina, desde o último dia 20, o atacante Romário deixa Florianópolis nesta quarta-feira sem qualquer pronunciamento sobre o encerramento de sua carreira, conforme notícia publicada na edição de terça-feira no jornal "O Globo". Acompanhado dos filhos Romarinho, Moniquinha, Danielinha e Raphael, o jogador passou o Natal no Resort e, mesmo antes de desfazer as malas, exigiu privacidade da administração do empreendimento. Pediu para não ser incomodado, especialmente pela imprensa, durante o período de estada na Capital catarinense. Os últimos noves dias, segundo informações fornecidas pelo departamento de marketing do empreendimento, foram dedicados exclusivamente para que o jogador pudesse "relaxar". Uma ou outra saída com os filhos, no interior de uma Van, foram feitas com a finalidade de visitar outras praias da Ilha, principalmente as da região norte, bem como alguns pontos turísticos de Florianópolis. Na entrevista concedida ao jornalista Renato Prato, Romário teria dito que "não tinha mais vontade de jogar". Sua intenção é fazer um grande jogo de despedida, no segundo semestre de 2005, no Rio de Janeiro. As camisas do Vasco e do Flamengo, os clubes, que segundo ele mais marcaram sua carreira, serão usadas no jogo de despedida, uma em cada tempo da partida.