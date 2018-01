Recoba tira a roupa e raspa a cabeça Sem roupas e sem cabelo - Alvaro Recoba foi o grande dono da festa uruguaia hoje, após a vitória. Ainda dentro de campo, ficou só de sunga e atirou camisa, calção, meias e chuteiras aos torcedores que lotaram o estádio. Nos vestiários, o autor da jogada que resultou em pênalti foi ainda além e pagou uma promessa, raspando a cabeça. Suspenso por um ano na Itália, por ter usado passaporte falso - a exemplo de Dida -, o atacante da Internazionale de Milão era a imagem da satisfação, dedicando a vitória ao companheiro Nicolás Olivera. "Nossa vitória foi construída graças ao trabalho do meio-de-campo", explicou. "Impedimos os brasileiros de desenvolverem seu futebol e usamos muito bem os contra-ataques velozes, com o que os rivais não estão acostumados". Recoba se dizia emocionado, alegre e com a certeza de que o Uruguai "renasceu" nas eliminatórias com as duas vitórias seguidas - bateu, antes, o Chile. O discurso do técnico Vítor Púa foi mais contido: "o Uruguai jogou de forma correta e demos um pequeno passo nesta difícil disputa das eliminatórias". De los Santos e Méndez foram unânimes em afirmar que uma vitória sobre o Brasil, "uma das seleções mais importantes do mundo", dá impulso para que se sonhe alto. O capitão Paolo Montero destacou a importância do feito, dizendo que "o Uruguai redobrou o ânimo ao encostar na tabela com o Brasil". "Se jogarmos assim daqui por diante, é difícil ficaremos fora da Copa". Os uruguaios comemoraram durante toda a noite pelas ruas de Montevidéu, muitos ao som da narração original do gol que deu o título ao país na Copa de 50, transmitido a cada dez minutos por uma rádio local.