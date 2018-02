Recomeça a novela do Estadual cearense Nem terminaram as comemorações pela ascensão à Série A e o técnico do Fortaleza, Zetti, já pega outro desafio: conquistar o título cearense. A decisão só deverá ocorrer agora. O campeonato foi suspenso em abril deste ano por conta de um regulamento mal feito. Depois de tantas idas e vindas, o caso parou no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que mandou a Federação Cearense de Futebol (FCF) realizar as finais ainda este ano. A primeira partida está marcada para quarta-feira, às 21h30min, no Estádio Castelão. Mas corre o risco de não acontecer porque o Ceará não tem treinador e nem sequer time. Zetti decidiu não fazer treinos para a partida, mas seguiu com os atletas para a concentração em um hotel da cidade. "Vou manter o mesmo time que derrotou o Avaí", disse. Sem pegar na bola desde setembro, quando o time foi eliminado das disputas semifinais da Série B, do Brasileiro, o Ceará ameaça não comparecer ao estádio. A diretoria do clube afirma que não tem time para colocar em campo. "Hoje, temos apenas dois jogadores. Não temos nem treinador", alegou o presidente interino José Airton Sousa. O Ceará ingressou na Justiça Comum tentando uma liminar suspendendo os jogos finais para este ano. "Aceitamos jogar em janeiro de 2005, quando teríamos um time formado", propôs Sousa. O presidente do Conselho Deliberativo do Fortaleza, Sílvio Carlos Vieira Lima, revelou que o time vai para o Castelão. "Se vai haver jogo não sei? O que sei é que o Fortaleza está pronto para jogar", assinalou Sílvio Carlos. A FFC colocou a venda 39 mil ingressos e escalou o trio de arbitragem cearense formado por Avelar Rodrigo (árbitro), Carlos Feitosa e Deyse Toscano (assistentes). As finais do Campeonato Cearense eram para ter acontecido em abril, quando um furo no regulamento impediu que as partidas fossem realizadas. As regras estipulavam o fim do certame no dia18. Mas, depois de um acordo entre os clubes, os jogos foram marcados para os dias 19 e 21. O Ceará foi a campo no dia 19, mas o Fortaleza, alegando cansaço por uma seqüência de jogos (quatro numa semana), não compareceu. A FCF remarcou as partidas para julho. Depois para agosto. O impasse agora foi criado pelo Ceará que não admitia mais ir a campo, dizendo que o campeonato já tinha terminado em 18 de abril. O caso foi parar no STJD que mandou a FCF marcar as finais para ainda este ano. Com isso, a Federação definiu que o campeão cearense de 2004 seria conhecido nos jogos a serem realizados nesta quarta e no domingo (19).