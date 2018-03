Recomeça o jogo Brasil x Paraguai Depois de pouco mais de 30 minutos suspensa por falta de energia elétrica no estádio Defensores del Chaco, recomeçou há instantes a partida entre Brasil e Paraguai, pela quinta rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo foi suspenso aos 2 minutos do primeiro tempo. A previsão inicial era de que o fornecimento de energia fosse restabelecido em 10 minutos, mas isso não ocorreu. O jogo recomeçou com 2 minutos e 10 segundos disputados. O placar está 0 a 0. Assim que as luzes do Defensores Del Chaco se apagaram, a pequena torcida brasileira, que está na arquibancada, começou a gritar: ?Quero meu dinheiro, quero meu dinheiro?. De acordo com funcionários do estádio, o problema da queda de luz teria sido provocado por um defeito da válvula de injeção do gerador de energia do estádio. Isso estaria associado à sobrecarga de energia esta noite no local, por causa da grande quantidade de jornalistas utilizando computadores, lap-tops e equipamentos e aparelhos para transmissão da partida por rádio e televisão. A queda de energia ocorre apenas em parte do estádio. As ruas ao seu redor permaneceram iluminadas, e as cabines de rádio e TV também.