Recomeça o jogo do Corinthians Depois de 20 minutos de interrupção por causa da chuva, o jogo entre o Atlético-PR e Corinthians recomeçou há instantes na Arena da Baixada, em Curitiba. O jogo foi suspenso aos 31 minutos do primeiro tempo e o Atlético-PR estava vencendo por 1 a 0, gol de Ilan, aos 21 minutos. Aos 5, o lateral-direito Rogério havia desperdiçado um pênalti a favor do Corinthians. Na cobrança, o lateral mandou a bola na trave.