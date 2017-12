Recomeçam buscas a barco de ex-goleiro Recomeçaram nesta manhã as buscas para tenta localizar um barco que está desaparecido desde quarta-feira no litoral do Paraná. O ex-goleiro Ricardo Pinto, do Fluminense, era um dos ocupantes da embarcação. Ele, dois amimigos e um marinheiro partiram na quarta-feira para uma pescaria, usando uma lancha de 24 pés. A Capitania dos Portos afirma este tipo de embarcação dificilmente viraria em caso de mar revolto. A hipótese mais provável, segundo a Marinha, é de que tenha havido uma pane no motore o barco tenha ficado à deriva. Os tripulantes ainda não fizeram contato pelo rádio.