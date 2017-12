Reconciliação faz Jardel prometer gols O atacante Jardel anunciou, em Portugal, sua reconciliação com a mulher, Karen. O jogador chegou a ser internado em uma clínica, com depressão, na época do rompimento do casamento. ?A família é a base de tudo. Agora estou com a cabeça mais tranqüila e vou marcar mais gols?, afirmou o artilheiro do Sporting Lisboa.