Reconhecimento, a luta de 4 técnicos Nos bastidores da disputa do Campeonato Paulista, quatro técnicos brigam não só pelo título, mas também por reconhecimento. Parte da diretoria do São Paulo quer ver longe do Morumbi o treinador Oswaldo de Oliveira. Jair Picerni, do Palmeiras, e Geninho, do Corinthians, ainda não convenceram as respectivas torcidas, enquanto Pepe, treinador da Portuguesa Santista, tenta provar que estava injustamente esquecido pelos grandes times. Leia mais no Estadão