Recontagem aponta 43 mortes em jogo Uma nova recontagem feita nesta quinta-feira apontou a morte de 43 pessoas e 89 feridos na tragédia ocorrida na quarta-feira durante o clássico entre Kaiser Chiefs e Orlando Pirates, no Ellis Park, pelo título da Primeira Divisão da África do Sul. A princípio as autoridades locais relacionaram 47 mortos e centenas de feridos.