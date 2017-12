Record divide transmissões com Globo A Rede Record e a Traffic Marketing Esportivo fecharam nesta quarta-feira acordo por dois anos e, com isso, as principais competições de futebol em 2002 terão transmissão da emissora. A Traffic já havia comprado da Rede Globo os direitos para transmitir o Torneio Rio-São Paulo, os campeonatos Paulista e Carioca, a Copa do Brasil , a Copa dos Campeões e o Campeonato Brasileiro e vai repassá-los para a Record. Não está descartada a hipótese de a nova parceira fechar acordo com a Globo para mostrar a Copa de 2002. A Traffic também detém os direitos de transmissão da Libertadores.